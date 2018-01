Usa o aplicativo do Twitter no seu iPhone? Cuidado. Ele pode armazenar toda a sua agenda de contatos do smarphone, incluindo nomes, endereços de e-mail e telefones. E você pode nem se dar conta.

Segundo o jornal Los Angeles Times, o aplicativo do Twitter tem uma opção de procura por amigos, cuja descrição é “pesquise seus contatos por pessoas que você já conhece no Twitter”. O que a função não diz é que, no processo, toda a sua agenda é capturada e armazenada nos servidores da rede social por 18 meses.

A rede social promete resolver o problema e deixar mais claro aos usuários que a empresa mantém os dados. “Queremos ser claros e transparentes em nossas comunicações com os usuários”, diz a porta-voz da empresa Carolyn Penner ao jornal norte-americano. “Nesse sentido, em nossas próximas atualizações, que virão logo, seremos mais explícitos. Em vez de “pesquise seus contatos”, usaremos “upload seus contatos”.