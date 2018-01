Que tal ganhar para twittar? O Twitter está cogitando pagar usuários que postam coisas interessantes, divulga o The Atlantic Wire. O site pescou uma declaração do CEO da rede de microbloging, Dick Costolo, feita ontem durante o congresso Web 2.0.

Descrição via Wall Street Journal:

Costolo abriu a porta para compartilhar lucros com usuários que postam conteúdo interessante no Twitter, embora tenha dito que o Twitter não pagaria aos “produtores de conteúdo” por cada tweet que postarem. “Nossos pensamentos estão um pouco variados”, acrescentando que o Twitter tem um “grupo de publicadores com quem gostaria de fazer isso”. E não contou mais nada.