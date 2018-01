As redes sociais estão acabando com os segredos dos internautas. E o jeito é mentir. O conselho é do historiador Andrew Keen, conhecido pelo apelido de “anticristo da web” por já ter criticado de forma ácida “a ditadura da ignorância” na rede, difundida, diz, por pessoas narcisistas que só querem aparecer.

Agora, ele mira suas críticas nas redes sociais. Lança na semana que vem no País seu livro Vertigem Digital – Por que as redes sociais estão nos dividindo, diminuindo e desorientando. Em entrevista à Veja, ele fala de forma explícita: não fale a verdade.

“Conseguimos saber os gostos e os anseios das pessoas só visitando seus perfis nessas redes. Podemos ter uma geração de pessoas sem mistérios. Meu conselho aos usuários da rede é mentir. Eu mesmo nunca digo a verdade em meu perfil no microblog. Se você me segue no Twitter, confesso: não terá condições de saber muitas coisas sobre mim.”