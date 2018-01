A versão em português do Twitter chegará em alguns meses, anunciou nesta sexta-feira Evan Williams, um dos criadores do serviço. Ele participou de um bate-papo pelo Twitter com os internautas para explicar as funcionalidades do novo layout da rede.

“Nosso site para celulares está disponível em português. O não-móvel será traduzido em alguns meses”, twittou. Atualmente, segundo ele informou, o Twitter está disponível em inglês, francês, italiano, alemão, espanhol e japonês. “E mais virão”, adiantou.

Evan também disse que não há data para que todos os usuários do Twitter estejam com a nova versão do serviço – ela está sendo liberada gradativamente deste o início da semana. “Durará semanas. Estamos testando cuidadosamente para ter certeza de que será tranquilo.”