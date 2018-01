Foto do novo escritório do Google em São Paulo (Divulgação)

Quer trabalhar no Twitter, no Facebook ou no Google? As três empresas estão com processo seletivo para a contratação de funcionários no Brasil. Ao todo, são 20 vagas, todas para trabalhar em São Paulo. Veja as oportunidades:

Facebook

Gerente de Políticas Pública, Gerente Financeiro, Especialista de RH, Assistente Legal, Media Solutions, Estrategista Criativo, SMB Marketing Associate, Recrutador, Small and Medium Business Growth Associate, Analista de Pequenos Negócios, Gerente de Conta, Client Partner, Gerente de Parcerias.

Para se candidatar, é só ir neste endereço.

Twitter

Brand & Agency Advocate, Planejador de Soluções de Vendas, Líder de Marketing de Vendas e Gerente de Parcerias de Mídia.

Google (YouTube)

Gerente de Conta Técnica e Gerente de Marketing de Produto