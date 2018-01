O Twitter está testando ferramentas que permitirão ver, na linha do tempo, fotos e vídeos das pessoas que você segue. Ainda não está claro se seria uma visualização parecida com a do Facebook, que permite embedar vídeos e mostrar álbum de fotos, mas o Mashable (uma das Bíblias das mídias sociais) teve acesso hoje a alguns detalhes do projeto.

No post, o Mashable disse que teve acesso ao menu de configurações da ferramenta, que chama-se “Tweet Media”. Há opção para escolher se você quer ver conteúdo de todos ou apenas das pessoas que você segue. Entretanto, mesmo com as configurações feitas, a equipe do site não conseguiu visualizar fotos e vídeos, provavelmente porque a ferramenta ainda não estava ativa.

Logo depois da descoberta, o Mashable foi questionar equipe do Twitter sobre a ferramenta. Em pouco tempo, o menu de configurações para fotos e vídeos foi retirado. E o Twitter respondeu que “o que foi visto foi um pequeno teste”.