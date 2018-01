Boa notícia. O YouTube agora permite publicar vídeos de até 15 minutos. Antes, os usuários só podiam colocar conteúdos de até 10 minutos, o que de certa forma moldou muito do que era feito em vídeo para a web até aqui – ter um tempo curto e limitado força as pessoas a serem mais concisas e mexe com a linguagem dos próprios trabalhos.

No blog oficial, o YouTube justificou o porquê de essa ampliação ter ocorrido só agora – o site nasceu em 2005. Segundo eles, tudo por conta de direitos autorais. O serviço diz que passou muito tempo desenvolvendo ferramentas para proteger os conteúdos. E, agora que a indústria do entretenimento abraçou esses recursos, o YouTube se diz pronto para ampliar o tamanho dos vídeos postados.

Resta agora a pergunta: como esses cinco minutos a mais irão modificar a linguagem e o conteúdo dos vídeos feitos para a internet?