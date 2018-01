Os últimos números do IDC mostram que o mercado de celular começou a se recuperar no último trimestre do ano passado, com vendas de mais 325,3 milhões de unidades, 11, 3% a mais do que no mesmo período de 2008. Comparando o ano todo, o volume de celulares vendidos caiu 5,2%.

E quem se deu bem neste ano de crise foram as coreanas LG e Samsung. Enquanto Nokia, Sony Ericsson e Motorola viram as vendas dos seus telefones cairem, respectivamente, 7,8%, 40,9% e 44,9% em 2009, LG e Samsung cresceram 17% e 15,6%. A Samsung bateu seu recorde de vendas em um trimestre, com 68,8 milhões de unidades. A LG também repetiu o sucesso da concorrente, com 33,9 milhões.

Os resultados ruins das outras empresas, porém, já mostram uma tendência de recuperação em 2010. O último trimestre foi o melhor do ano para Nokia e SonyEricsson em números de aparelhos vendidos. Já a Motorola, que caiu pelo 12° trimestre seguido, aposta na renovação da sua linha de celulares com o lançamento de celulares com Android. Os modelos Droid/Milestone e Cliq/Dext venderam 2 milhões de unidades, e ainda novos aparelhos chegam ao mercado este ano.

De acordo com o IDC, este ano o crescimento dos smartphones bons para a internet deve continuar. A estimativa é que crescerá 30%, o que mostra novas oportunidades para os fabricantes.

Cinco maiores fornecedores de celular, remessas e market share, 2009 (em milhões de unidades)





Fornecedor 2009

Volume de

remessas 2009 Market Share 2008 Volume de remessas 2008 Market Share 2009/2008 Crescimento 1. Nokia 431,8 38,3% 468,4 39,4% -7,8% 2. Samsung 227,2 20,1% 196,6 16,5% 15,6% 3. LG 117,9 10,5% 100,8 8,5% 17,0% 4. Sony Ericsson 57,1 5,1% 96,6 8,1% -40,9% 5. Motorola 55,2 4,9% 100,1 8,4% -44,9% Outros 238,6 21,2% 227,6 19,1% 4,8% Total 1.127,8 100,0% 1.190,1 100,0% -5,2%

Cinco maiores fornecedores de celular, remessas e market share, 4°. trimestre 2009 (em milhões de unidades)





Fornecedor 4T/09

Volume de remessas 4T/09 Market Share 4T/08 Volume de remessas 4T/08 Market Share 4T/09-4T/08 Crescimento 1. Nokia 126,9 39,0% 113,1 38,7% 12,2% 2. Samsung 68,8 21,1% 52,8 18,1% 30,3% 3. LG 33,9 10,4% 25,7 8,8% 31,9% 4. Sony Ericsson 14,6 4,5% 24,2 8,3% -39,7% 5. Motorola 12,0 3,7% 19,2 6,6% -37,5% Outros 69,1 21,2% 57,4 19,6% 20,4% Total 325,3 100,0% 292,4 100,0% 11,3%