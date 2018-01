Com os aplicativos para Android crescendo e batendo já na casa dos 100 mil, fica cada vez mais complicado encontrar um programa para o telefone. Quem usa Android já deve ter passado por uma situação parecida:

Você cansou de jogar Angry Birds (difícil de acreditar, né?) ou Jewels e quer um jogo tão envolvente quanto os dois? Na Android Market, precisa percorrer as infinitas listas de aplicativos de games. Aquela chata divisão por categoria (casual, jogos, jogos de carta e cassino, e raciocínio), já não ajuda. Ou então você quer trocar o relógio e o aplicativo de previsão do tempo e não sabe qual é melhor entre as centenas de aplicativos listadas ao fazer uma pesquisa por “clock” ou “weather”.

Nessa hora você pensa: incrível como o Google, que vive de organizar conteúdo, não facilitou a busca por aplicativos na Android Market até hoje — a central de apps para Android.

Mas a equipe de desenvolvedores do AppBrain, a Swiss Codemonkeys, se adiantou ao Google. Com o AppBrain, você troca a busca por aplicativo por uma “descoberta”.

Depois de instalado (baixe aqui), ele faz uma varredura dos seus aplicativos e cria uma lista de apps recomendados baseados naqueles que já estão instalados.

E você pode ver não apenas as mesmas chatas categorias da Android Market, como também os aplicativos do momento (“hot”), isto é, os mais baixados do dia, da semana ou de todos os tempos. Se preferir, também pode procurar entre os aplicativos melhor avaliados, os programas adicionados recentemente à Android Maket ou mesmo aqueles mais vistos pelos usuários do AppBrain.

Outra opção é listar os aplicativos mais baixados em cada país (são 15 deles, e o Brasil está lá), o que é bom para descobrir aplicativos em português ou mais relevantes para o público brasileiro. Pelo AppBrain, os 10 mais baixados no Brasil são: Apontador Cinema, Itaú Mobile, Apontador Trânsito, Zapp – Guia de TV, Bradesco, Voos Mobile, Cine Mobits, Personalité, Operadora DDD e Churrascômetro.

Também dá para ver os aplicativos populares entre diferentes tipos de pessoas, só entre homens ou mulheres, entre adolecentes ou entre pessoas de 20 a 30 anos, ou os apps dos que têm 30 ou mais.

Quem preferir, pode criar uma conta e compartilhar os programas com pessoas que também estiverem usando o AppBrain. Você pode procurar na lista de contatos do Facebook se algum dos seus conhecidos usa o AppBrain, o que dá uma característica de rede social à loja de apps do Android.

Pelo que parece, ainda ele não é um programa muito usado (não encontrou ninguém numa lista de 180 amigos), mas seu conceito tem muito a ensinar ao Google — e também à Apple — sobre como melhorar e tornar os aplicativos mais relevantes para cada usuário.