Apesar de pequena, a taiwanesa HTC está mesmo tirando a Apple do sério. Pela segunda vez a empresa de Steve Jobs entrou com um processo acusando-a de violação de patentes por causa de tecnologias usadas nos smartphones, entre eles o Nexus One do Google.

De acordo com reportagem do Wall Street Journal desta quinta-feira, 24, a Apple alega que coisas como o recurso de “deslizar para destravar” o telefone e um sistema de gerenciamento de bateria em celulares da HTC, violam patentes do iPhone.

A HTC foi o primeiro fabricante a lançar celulares com o sistema do Google, o Android, que são vistos pela Apple como uma afronta do Google que quer tomar o mercado do iPhone.