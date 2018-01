As primeiras opiniões e análises publicadas depois do lançamento do iPad 2 estão bem diferentes de um ano atrás, quando a Apple ao lançar o iPad foi tão elogiada — por reinventar um produto e criar um mercado — quanto criticada — por apenas transportar a plataforma e as funcionalidades do iPhone para uma tela maior.

Desta vez, sobram elogios (veja abaixo alguns deles). Não sobre o aparelho. O iPad 2 tem novidades já esperadas e presentes em outros equipamentos — com exceção da capinha multiuso Smart Cover. A Apple é elogiada principalmente por sua estratégia de dominar um mercado (com 90% de participação) que nem existia antes do iPad.

O lançamento do iPad 2, os elogios à empresa e, principalmente, a presença de Steve Jobs para marcar este momento são prova de que, em menos de um ano, a empresa conseguiu o que queria: se tornar ‘top of mind’ em mais um tipo de eletrônico, principalmente para os consumidores que mais importam, os que acreditam que não ligam para tecnologia.

Não é a toa que a Forbes divulga hoje que a empresa é a “mais admirada” do mundo, acima do Google (em segundo lugar) e da distante Microsoft (em nono).

Quando o iPhone foi criado, o Google foi o único que levou a sério o desafio de criar um concorrente e desenvolveu uma plataforma para smartphone à altura do celular da Apple e hoje domina o mercado de smartphones, junto com os diversos fabricantes parceiros (todos à exceção da Nokia).

O Honeycomb claramente é uma reação do Google ao iPad, mas a ‘volta por cima’ terá de vir de um outro tipo de produto, à maneira do Android, capaz de ampliar o mercado hoje dominado pela Apple.

Abaixo, algumas das análises sobre o anúncio da Apple (inclua também a sua opinião nos comentários):

CNET – Jobs diz para os rivais: Vocês são nerds, nós não (em inglês).

“A Apple acredita, e com alguma razão, que ela simplesmente não faz parte do mercado de gadgets. Ela vê os seus concorrentes precisamente como ‘os nerds’, ‘os geeks’, mas não como ‘românticos’. Ela os vê como mais preparados para brincar com os gadgets que produzem apenas pelo interesse no aparelho, em vez de aumentar a experiência de vida em algum lugar. Eles não são os garotos que vão ficar com a menina.”

Barron’s – A opinião de nove analistas de mercado (em inglês). Abaixo, a de um deles:

“Tablets concorrentes podem usar as mesmas configurações de hardware do iPad. Mas nenhum pode ou provavelmente nunca vai ser igual ao seu software. E nenhum consegue equiparar-se ao preço do iPad.”

Guardian – Analises diversas (em inglês):

“Aquele comentário (de Steve Jobs) sobre o mundo pós-PC é interessante: note que as vendas de PCs estão diminuindo nos Estados Unidos e provavelmente devem fazer o mesmo na Europa (certamente na Europa Ocidental). Se as empresas precisam de crescimento, elas têm de encontrá-lo em outros aparelhos — smartphones e tablets.”

Preston Gralla (Computerworld) – Xoom versus iPad 2, o Xoom ainda é claramente o vencedor (em inglês):

“O Android 3.0, chamado de Honeycomb, é simplesmente melhor do que o iOS por diversas razões. Ele lida melhor com notificações, multitasking e com a troca de um aplicativo para o outro. Os widgets ainda superam qualquer coisa do iOS. E o Honeycomb tem muito mais recursos e é mais personalizável. As mudanças do iOS 4.3 não fizeram nada para mudar nada disso.”

Gizmodo Brasil – iPad 2 reinará sozinho em 2011:

“Chame-me de covarde (conservador seria melhor), mas se eu fosse chefe de divisão de qualquer uma dessas empresas, eu não lançaria qualquer tablet em 2011 que custasse o mesmo preço ou mais que o iPad 2, como todos estão fazendo, somente por lançar. Parece suicídio comercial – o iPad virou sinônimo de tablet e, a não ser que você jogue agressivo no preço, não terá a atenção do consumidor: a única chance de algum concorrente fazer sucesso no mercado de tablets hoje é ser significativamente mais barato.”

UOL Tecnologia – ‘Previsível’, iPad 2 traz tudo aquilo que você já esperava dele:

“Talvez a maior novidade desse lançamento seja uma simples capa desenvolvida especialmente para o iPad 2. Imantada, a Smart Cover protege o ultraportátil e também permite que ele fique posicionado de diferentes formas.”

PC World – O iPad 2 irá triunfar sobre outros tablets:

“A Apple já tem uma vantagem de um ano em relação à concorrência e uma fatia dominante (90%, segundo Steve Jobs) do mercado de tablets. O iPad 2 supera o original e dá à Apple especificações e desempenho iguais ou superiore às dos rivais. Isso deixa a Motorola, Samsung, RIM, HP e outras brigando por um distante (muito distante) segundo lugar.”