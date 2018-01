A empresa de análise de mercado Global Equities estima que a Motorola possa ter vendido entre 25 mil e 125 mil unidades do seu tablet Xoom, lançado em fevereiro. O Deutsche Bank e a IDC estimavam algo próximo a 100 mil unidades. Para efeito de comparação, o iPad 2 teve 300 mil unidades vendidas só no final de semana de março subsequente ao lançamento na sexta-feira, 11.

Em abril, o presidente da Motorola Sanjay Jhan disse ao Link, ao ser perguntado sobre as supostas baixas vendas do tablet nos Estados Unidos, que “muitos tem opiniões, só nós temos os fatos” e finalizou a questão. A empresa diz apostar na oferta de conteúdo para se diferenciar dos demais aparelhos Android e ganhar espaço no mercado de tablets.

O blog “Apple 2.0” da Fortune, comenta a opinião de um analista da Global Equities chamado Trip Chowdhry, que aparenta não gostar muito do “ecossistema Android”. O blog diz, a partir das palavras de Chowdhry:

“O bem sucedido lançamento do iPhone pela Verizon, ‘roubou o vento’ das velas do Android. A loja de aplicativos do Google é um desastre. O Honeycomb, o sistema operacional que a Motorola atrelou o seu vagão, é ‘incompleto’, ‘instável’, tem uma ‘UI [interface para o usuário] ruim’ e é basicamente um ‘morto na chegada'”.

“Em suma, a fixação da Motorola em competir com a Apple e com a Research in Motion é ‘equivocada’. Ao invés de tentar inovar no software”, a melhor seria a Motorola “atacar a partir de patentes outras fabricantes de celulares Android”.

Para ele, a Motorola deveria parar de tentar atacar as grandes empresas e mirar nas menores, que assim como ela, também usam o software do Google para seus aparelhos. O analista elaborou um gráfico que mostra quais seriam os alvos ideais, no caso, as menores, com menos expressividade.