Mais uma empresa está correndo para não ficar de fora do mercado de tablets. Nesta terça-feira, 15, o Wall Street Journal trouxe uma reportagem dizendo que a canadense Research In Motion (RIM) — fabricante dos BlackBerrys — está preparando uma nova linha de aparelhos para competir com a profusão de celulares de tela de toque e com o iPad.

Um dos modelos dos novos telefones teria uma tela de toque grande, com multoque como a do iPhone, e um teclado deslizante. Além disso, a empresa estaria preparando um novo sistema operacional mais adequado às telas de toque.

Citando fontes próximas ao projeto, o Wall Street Journal diz que, junto do novo celular, a empresa está testando um tablet já para o fim deste ano.