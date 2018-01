O Foursquare entrou para pacote de soluções em mídias sociais das empresas de publicidade. Nesta semana a Pergidão é a primeira empresa brasileira a fazer uma ação no site, em que os usuários marcam pelos celulares os lugares que visitam e dão dicas sobre eles.

A campanha criada pela Y&R vai divulgar pelo Twitter e pelo Facebook lugares que revendem produtos da empresa e lugares relacionais à gastronomia. A cada dia, um lugar será divulgado e a pessoa que se tornar o “prefeito” do local naquele dia, ganha um kit de produtos gastronômicos da empresa.

No Foursquare, a pessoa que marca mais vezes que esteve em um mesmo lugar (por exemplo, um restaurante), se torna prefeito do local. Mas há um detalhe que a campanha parece não ter levado em conta. A pessoa só se torna prefeito se fizer o maior número de check-ins nos 60 dias anteriores (e só vira prefeito quem tiver uma foto no perfil). Mais de um check-in por dia em um mesmo estabelecimento é contado como apenas um. É impossível se tornar prefeito em um dia, de uma hora para outra.

Nos Estados Unidos e Europa é comum que alguns restaurantes, bares e cafés dêem descontos ou bebidas gratuitas para que se torna prefeito. E nesta semana a rede social lançou uma ferramenta para facilitar a divulgações de promoções deste tipo. Donos de estabelecimentos agora podem reinvidicar os seu comércio cadastrado no Foursquare e têm uma página especial para publicar suas promoções no site, além de poder gerenciar a participação dos usuários.