Um estudo muito interessante da Canalys divulgado nesta terça, 9, mostra que a maior parte (55%) dos 30 milhões de smartphones vendidos no último trimestre de 2009 são de tela de toque. É a primeira vez que isso acontece. A venda de smartphones mais do que dobrou no ano passado. Em 2009 foram vendidos 75,85 milhões de aparelhos, contra 36,3 milhões em 2008.

A Apple é a empresa que mais vendeu celulares com telas de toque (o iPhone, claro), chegando a 25 milhões de aparelhos. Mas a Nokia é o fabricante que mais cresceu, com o lançamento do N97 e do 5800. Passou de 536 mil aparelhos de toque vendidos em 2008, para 22,3 milhões no ano passado.

A interface sensívle ao toque deve continuar crescendo em 2009. A Canalys entrevistou 4 mil consumidores e 60% deles disseram que gostariam que seu próximo aparelho fosse um smartphone com tela de toque.

Em termos de sistemas operacionais, o Android foi o que mais cresceu no ano passado (1073,5%), chegando a 7,78 milhões de aparelhos vendidos em 2009. Mas o Symbian – que é usado principalmente pela Nokia e SonyEricsson, continua líder, com 52,4% do mercado de celulares.