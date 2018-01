Uma das vantagens do BitTorrent como ferramenta de compartilhamento de conteúdo é o fato de não precisar controlá-lo – basta escolher o que baixar e deixar que o sistema se encarregue de de otimizar o download e a sua conexão. Mas, além disso, ainda é possível controlar os downloads remotamente – você deixa o computador de casa ligado e os gerencia via celular.

O Zero Paid listou os cinco melhores apps para isso:

– uTorrentRemote: limpo e funcional, ele permite que se adicione, pause ou remova downlaods, além deacompanhar o andamento do processo. Além disso, é possível transferir e salvar os arquivos baixados no computador no celular Android (foto).

– Transdroid: permite controlar os downloads – pausa, cancelamento, gerenciamento de

prioridades, etc. Também é possível adicionar feeds RSS e fazer download sob demanda.

– Torrent-fu: é compatível com uTorrent e Transmission. Permite que se gerencie os downloads e se busque torrents por palavra-chave, código de barras ou do browser. Também é possível criar perfis de usuário.

– EZTVDroid: lista seus vídeos favoritos do EZTV, site que reúne links de torrents de programas de TV, e possibilita que se comece um download remotamente do uTorrent ou Transmission do seu PC em casa. Ainda é possível compartilhar o conteúdo no Twitter e Facebook.

– Remote Transmission: é o mais simples. Permite que se adicione um torrent por URL, mas não é possível gerenciar os arquivos separadamente.