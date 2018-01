Umas das maiores empresas de publicidade do mundo, a Dentsu, lançou a ideia “Making Future Magic”. Do outro lado, um grupo de designers da BERG, que lidam entre outras coisas com animação e 3D veio com uma boa idéia na cabeça. Resultado: formas virtuais em 3D produzidas por um iPad passeando pela cidade.

Para produzir as imagens eles usaram um tablet da Apple e fotos sob com exposições longas (de três a seis segundos). Eles primeiramente produziram as formas em 3D no computador, e caminhavam com o iPad e, pela luz emitida do aparelho, captavam as imagens com as câmeras.

Foram feitas mais de 5.500 fotografias. Confira algumas aqui

E o vídeo aqui.