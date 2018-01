A Mozilla anunciou hoje em seu blog uma versão de seu navegador Firefox para tablets Android. A partir do modelo utilizado para smartphones, a empresa redesenhou o browser a fim de gerar uma sintonia maior com o Android 3.0, o Honeycomb do Google.

Fazendo uso da tela maior, a clássica barra de tabs vai para a esquerda e fica na vertical toda vez que o tablet estiver posicionado horizontalmente. Quando estiver “de pé” as tabs voltam para o ícone na barra superior. Segundo o post, a mudança no design foi pensada para acompanhar o jeitão “minimalista” do sistema operacional do Google.

Veja algumas imagens: