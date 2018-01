Na ficção científica um tradutor universal para converter qualquer idioma instantaneamente – inclusive de alienígenas – só seria inventado lá pelo ano 2151. Mas o Google pode estar chegando perto de desenvolver um aparelho semelhante bem antes disso. De acordo com reportagem do jornal Times, o Google estaria criando um software para telefones celulares que capta o que uma pessoa está falando e traduz para o interlocutor.

Seria como conversar ao celular em português com um americano e ele ouvir tudo em inglês. A conversa seria traduzida pelo software e a voz da pessoa reproduzida como o som de um robô falante.

O Google já tinha melhorado o sistema de reconhecimento de voz desde que lançou o Nexus One, para que as pessoas possam fazer pesquisas, procurar endereços no telefone apenas com comandos de voz. Parece que agora a ideia é unir o reconhecimento de voz aos sistemas de tradução que usa para converter os sites da internet.

Franz Och, que comanda o desenvolvimento dos serviços de tradução do Google, disse ao Times que o tradutor universal (de voz para voz) pode estar pronto nos próximos anos.

Segundo ele, o software também “aprenderia” a entender as variações de tons na voz de cada pessoa, já que o celular é um dispositivo pessoal de cada um. O software ficaria mais preciso quanto mais a pessoa o usar.