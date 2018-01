A Consumer Eletronics Show, em Las Vegas, já traçou a rota dos smartphones: eles estão com processadores cada vez mais poderosos.

E a Apple provavelmente seguirá essa tendência. Segundo o AppleInsider, a próxima geração do iPhone e iPad terá como coração uma nova versão do chip A4 da Apple, com um processador dual core que permitirá melhor resolução – inclusive com suporte à vídeos HD.

O novo iPad poderá ter o dobro da atual resolução da tela. E é para suportar a melhoria gráfica que o processador precisará ficar mais potente. Também especula-se que ele terá duas câmeras, assim como seus concorrentes apresentados na CES.



(imagem: reprodução/AppleInsider)