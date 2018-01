Os jovens brasileiros entre 15 e 24 anos ainda ficam atrás dos adolescentes e jovens adultos de outros países na comparação do uso do celular. Com preços altos para usar a internet no celular, 40% dos jovens brasileiros pesquisados em um estudo recente da Nielsen usam algum tipo de serviço avançado de dados, como internet, mensagem instantânea ou downloads de games, músicas e imagens de fundo de tela.

O número coloca o Brasil fica em penúltimo em um ranking de nove países (Alemanha, China, Espanha, Estados Unidos, Índia, Itália, Reino Unido e Rússia). Os jovens chineses, ao contrário, são os que mais utilizam serviços de dados (80%). Enquanto 16% deles usam apenas voz ou, no máximo, mensagem de texto, no Brasil, 59% dos jovens se enquadram na mesma categoria. Isto reflete a dificuldade do jovem — público com maior potencial de uso dos serviços de dados das operadoras — em balancear o uso das novas tecnologias com os altos custos dos serviços de telecomunicação no País.



(Clique nas imagens para ampliá-las)

Na comparação entre os nove países, os jovens brasileiros também estão entre os líderes do uso de celulares pré-pago (90%) e ainda estão entre os que mais utilizam mais de um chip de celular (79%), normalmente para aproveitar os descontos das operadoras.

