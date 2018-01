A Motorola confirmou ao Link que o celular Milestone recebeu nesta sexta, 25, uma atualização de software para a versão 2.2 do Android, também conhecida como Froyo. O update veio quase oito meses depois de o celular Droid (equivalente ao Milestone nos EUA) ter recebido a mesma atualização no país, em agosto. Há pouco mais de uma semana, a Motorola liberou a atualização no Reino Unido. A promessa era de que fosse lançada para o Brasil no primeiro trimestre deste ano.

A atualização pode ser baixada na área de suporte para telefones celulares do site da Motorola Mobility, clicando aqui (siga as instruções da empresa para não correr riscos), mas só está disponível para a versão ‘retail’ — de fábrica — sem as configurações das operadoras.

Se você não se importa em ter um celular personalizado com conteúdo da operadora (fundo de tela, aplicativos especiais, etc.), a atualização ‘retail’ está valendo. Caso venha a ter problemas para acessar a internet via rede 3G, certifique-se de que a ‘APN’ da operadora está configurada corretamente (veja aqui como fazer) ou baixe o aplicativo APN Brasil. Se preferir não arriscar, ou achar tudo isso muito difícil, não faça a atualização.

A empresa afirmou que lançará atualização que inclui conteúdo e configurações das operadoras “em breve” para Vivo, Tim e Claro. A Oi utiliza a versão retail.

Além de ser mais compatível com aplicativos para Android, uma das vantagens desta versão do Froyo é poder gravar aplicativos no cartão de memória, sem o limite da pequena memória interna do Milestone para armazenar aplicativos (133 megabytes).

O Froyo é atualmente a versão mais usada do Android, presente em 60% dos aparelhos que usam o sistema do Google.

Defy. A fabricante confirmou que o modelo Defy também terá atualização para o Android 2.2, mas ainda não há data estimada. “Anunciaremos a disponibilidade na ocasião”, disse a Motorola em comunicado.

(Dica do Jonas Caroso via Blog do Android)

* Atualizada às 17h08.