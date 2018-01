Muita se especulou sobre os números de vendas do Xoom. Analistas diziam que o tablet estava sendo um fracasso de vendas, uma decepção para a Motorola. Quando veio ao Brasil, o CEO da Motorola, Sanjay Jhan foi perguntado sobre os tais números e a resposta foi curta e grossa: “Muitos tem opiniões, nós temos os fatos”. Agora a Motorola resolveu finalmente tornar os fatos públicos.

A Global Equities estimou vendas de 25 mil a 125 mil unidades. O Deutsche Bank e a IDC estimavam algo próximo a 100 mil. Oficialmente, a Motorola afirma que 250 mil tablets Xoom foram vendidos nesta primeiro trimestre. O dispositivo veio a mundo disputar mercado com a rival Apple e seu iPad e com as demais fabricantes que, assim como a Motorola, usam o software do Google, o Android “Honeycomb”.

Falando em rival, usemos números de vendas de outros tablets para tirarmos alguma ideia dos números do Xoom, lançado em fevereiro deste ano. O iPad 2 teve 300 mil unidades vendidas só no final de semana de março subsequente ao lançamento na sexta-feira, 11. A Samsung e seu Galaxy Tab (Android) vendeu 2 milhões de unidades após três meses da sua chegada ao mercado.

Além de dados sobre o tablet, a Motorola divulgou outros números no seu balanço:

– Receita líquida no trimeste: US$ 3 bilhões (aumento de 22%)

– 2,3 bilhões disso se devem à venda de celulares (+30%)

– Vendas 1º trimestre 2011: 9,3 milhões de celulares (sendo 4,1 milhões smartphones)

– Vendas 1º trimestre 2010: 8,5 milhões de celulares (sendo 2,3 milhões smartphones)

Para ver o balanço completo, clique aqui.