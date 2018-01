A Motorola está correndo para se recuperar e já trouxe ao Brasil os dois últimos modelos de smartphones com Android, o Quench e o Backflip, lançados no início do ano.

Ambos os modelos usam o sistema Motoblur, um serviço da Motorola para integrar contas de redes sociais e e-mails no telefone. O Backflip começa a ser vendido pela Vivo a partir desta quinta-feira, dia 25, em lojas de São Paulo e Rio de Janeiro. Outras regiões do País receberam o telefone nas próximas semanas.

O aparelho custará a partir de R$ 1.900 nos planos pré-pago. Nos planos pós pode chegar a R$ 500. O Backflip tem tela de toque e tem um teclado nas costas do aparelho, que abre como um flip ao contrário. Atrás da tela ainda há um trackpad, como o de um notebook, para ajudar a comandar o celular com os dedos.

Já o Quench não usa um teclado físico, mas tem um trackpad que pode ajudar a navegar por sites e menus do celular. Ele começa a ser vendido no fim de março pela Tim, ainda sem preços e cidades definidos. Na feira Mobile World Congress, o Link usou o Quench no estande da Motorola. O vídeo abaixo mostra como ele funciona.