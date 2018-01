Mulheres preferem o iPhone, com seu design minimalista de formas arrendondadas. Já os homens optam mais frequentemente pelos modelos equipados com o sistema operacional Android, do Google, como o quadradão Motorola Milestone.

A descoberta, que se refere ao mercado norte-americano, saiu em uma pesquisa da consultoria Nielsen. O smartphone da Apple é o preferido por 30,9% do público feminino contra 28,6% dos homens, enquanto os aparelhos com Android são escolhidos por 32,8% dos homens contra 22,8% das mulheres.

Independentemente do sexo que mais o consome, o iPhone também apareceu na lista como o telefone celular mais popular dos Estados Unidos, com mais de 27% do total de vendas. O Blackberry, segundo colocado, aparece logo atrás, com 27,4%. Já o Android cresce rápido, conquistando 22,7% dos consumidores.