Em entrevista ao Telegraph, o CEO do Google Eric Schimidt disse:

“A ideia, há um ano e meio, era tentar avançar com o Nexus One no desenvolvimento de uma plataforma móvel corporativa. Claramente ele conseguiu isso. Teve um sucesso tão grande que não precisamos criar um segundo modelo. Vemos isso como uma coisa positiva, mas as pessoas nos criticam duramente por essa decisão. Eu chamei o conselho e disse: ‘Ok, funcionou. Parabéns — vamos parar agora’. Gostamos dessa flexibilidade, é uma característica da nossa agilidade.”

Não sei, não. Pode ser que o Google não faça um Nexus Two. Mas, do mesmo jeito, também não criaram um G2 (como um sucessor do G1, o primeiro celular com Android). O Google tem feito parcerias pontuais com os fabricantes, como quando lançou o Android 2.0 junto com o Droid da Motorola e o 2.1 com o Nexus One. Não vai ser o último Googlephone.