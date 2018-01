A ferramenta de reconhecimento de voz que o Google colocou no celular Nexus One seguiu as práticas de boas maneiras ao pé da letra. Ela substitui qualquer palavrão falado pelo dono do aparelho – em inglês – por símbolos de cerquilhas (####) , de acordo com a Reuters.

Com o reconhecimento de voz, os usuários do Nexus One podem escrever mensagens de texto, e-mails ou dar comandos de voz ao celular (como, por exemplo, “procurar pizzarias em São Paulo” para fazer buscas no Google Maps).

O Google esclareceu à Reuters que os palavrões são bloqueados para proteger o usuário de fazer uma ofensa acidentalmente. Por enquanto, o reconhecimento de voz do Google ainda não sabe distinguir quando você está sendo mal com alguém ou brincando com seu amigo.