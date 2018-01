O Guardian traz uma reportagem boa comentando os resultados trimestrais da Nokia, divulgados hoje. A empresa finlandesa tem sofrido tanto com a competição no mercado de telefones avançados (high-end) — como o iPhone, os smartphones com Android e os BlackBerrys — que o volume líquido com as vendas de telefones no primeiro trimestre (6,663 bilhões de euros) do ano caiu 19%, comparado com o período anterior.

A fabricante manteve um resultado próximo ao início de 2009, quando a crise financeira estava derrubando as vendas de celular. Comparando com o primeiro trimestre do ano passado, as vendas cresceram 8%.

O Guardian diz que a empresa tem sido obrigada a reduzir os preços dos seus telefones para não perder a sua fatia de cerca de 40% do mercado de celulares. No primeiro trimestre, a empresa vendeu 107,9 milhões de unidades de celular, um aumento de 16% em um ano, mas uma queda de 15% em relação ao quarto trimestre de 2009. Os smartphones vendidos chegaram a 21,5 milhões de unidades, um crescimento anual de 57% e trimestral de 3%.

O lançamento de um esperado smartphone de tela de toque, e câmera de 12 megapixels, que rodará um sistema reformulado, o Symbian ^3 e ^4, foi adiado. Segundo a reportagem do Guardian, a nova versão do sistema — que pelos detalhes já apresentados, não traz muita novidade a ponto de competir com Android e o iPhone — só será lançado no terceiro trimestre, três meses depois do esperado.

