Depois de lançar o novo modelo do Blackberry, o Torch 9800, foi a vez da Research in Motion (RIM), fabricante do smartphone, aprimorar sua loja de aplicativos. A Blackberry App World 2.0 saiu da fase beta e já está disponível para todos os usuários com facilidades de pagamento e aplicativos mais baratos.

A principal novidade é que a RIM diminuiu o preço mínimo dos aplicativos pagos, que era de US$ 2,99. Agora, os desenvolvedores para Balckberry podem lançar apps de US$ 0,99 e US$ 1,99 — como já acontece nas outras grandes lojas de aplicativos.

Além de cartão de crédito, os usuários norte-americanos também poderão comprar um aplicativo e ter o dinheiro debitado na conta do celular. O modelo de testar antes de comprar também foi lançado e o sistema de busca, refinado.

A função Blackberry ID é a nova forma de identificação dos usuários dentro da loja de aplicativos. Ela cria uma conta para cada um acessar sua biblioteca de apps e facilita a transferência dos aplicativos de um aparelho para outro, pois não está vinculada ao aparelho.

