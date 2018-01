A Nokia aposta em mais uma reedição do Symbian, chamado de Anna, que foi apresentada junto dos novos modelos E6 e X7.

Pelo que pode ser visto nos vídeos abaixo, o sistema está melhor do que as versões anteriores e corrigiu algumas das deficiências, como a falta de um teclado QWERTY na tela, transições de tela mais suaves e algumas pequenas alterações no visual — mudanças que não são suficientes para fazer diferença na concorrência com o Android e o iPhone. Lembrando que o Android ultrapassou o Symbian como plataforma mais usada em smartphones no fim de 2010.