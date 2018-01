O blog francês No Where Else criou uma imagem interessante que reúne os rumores sobre o próximo modelo do iPhone que por enquanto está sendo chamado de iPhone 4G (se é que é assim que a Apple irá batizá-lo). O aparelho é esperado para maio ou junho, seguindo a histórico da Apple de apresentar um novo modelo a cada ano, sempre durante estes meses.

A imagem reúne quais os recursos que o iPhone 4G pode trazer de acordo com os rumores na web e a possibilidade de eles realmente virem a ser adotados pela Apple.

Tradução:

iPhone 4G – outra compilação visual de rumores

Da esquerda para baixo:

Bateria removível: 60%

Case totalmente de metal (corpo único): 40%

Case sensível ao toque: 75%

Câmera (secundária) na parte da frente: 70%

Modelo com 64GB de memória flash NAND: 60%

Processador de dois núcleos e mais memória RAM: 80%

Da direita para baixo:

Logo da Apple luminoso atrás: 1%

Câmera de 5 megapixels: 90%

Flash LED: 50%

Contatos na tela principal: 70%

Gravação de vídeos: 30%

Display OLED: 90%

Chip RFID integrado: 30%

Disponível entre maio e julho: 99%

Montagem ilustrativa de como o iPhone 4G pode ficar. E você o que mais adicionaria no iPhone?