A Research in Motion, empresa canadense dona dos celulares BlackBerry, apresentou o seu tablet em setembro e promete lançá-lo em janeiro nos EUA. Antes disso o aparelho já foi motivo de piadinhas por Steve Jobs, dono da Apple e do grandalhão iPad. Ele brincou com o tamanho do Playbook (7 polegadas), bem menor que o seu brinquedinho (9,7 polegadas), e disse que os tablets com tela menor que o seu iPad chegariam já “mortos” no mercado. Jim Balsillie, vice-presidente da Research in Motion, não gostou e rebateu dizendo que o ataque do CEO não fazia sentido fora do “campo de distorção” da Apple.

Continuando a briguinha entre empresas, a RIM lançou um vídeo em que compara, lado a lado, os dois aparelhos. Nele, o iPad se mostra muito mais lento para abrir sites, além incompatibilidade com sites feitos com Flash (que a Apple não admite em suas criações). Segundo o jornal espanhol El País, Balsillie havia afirmado que o Playbook seria quatro vezes mais rápido, graças a uma versão mais recente do seu processador de núcleo duplo (ARM Cortex-A9). O iPad usa um anterior (ARM Cortex-A8).

Veja: