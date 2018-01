Os desenvolvedores de programas para celular têm uma agenda agitada de prêmios e eventos neste início de ano. Não é por menos. A previsão é de que os usuários de celular vão gastar US$ 6,1 bilhões em aplicativos em 2010.

A Ericsson, por exemplo, vai dar um total de € 45 mil em prêmios para os desenvolvedores finalistas do Ericsson Application Awards. As inscrições vão até 5 de março, e são aceitos aplicativos para Android e Java (J2ME), além de programas online. O Brasil está participando ativamente do prêmio, com 49 inscrições.

Já as pessoas que têm interesse em criar aplicativos para BlackBerry podem participar do Developer Day, que vai ser realizado pela Research In Motion (RIM) em São Paulo, no dia 11 de março. O evento ocorre no hotel Caesar Business, é gratuito, e terá palestras para quem quiser conhecer a plataforma dos smartphones.

A Vivo, que terá uma plataforma própria para distribuir aplicativos, premiou alguns projetos durante a Campus Party. E, com a nova plataforma que começa a receber os aplicativos em março, deve influenciar o desenvolvimento de novos programas para celular no Brasil.

O Mobile World Congress, um dos eventos mais importantes de telecomunicações do mundo, vai ter uma parte dedicada aos aplicativos. Mais de 120 empresas vão estar em um espaço de exposição dedicado. Motorola, RIM, SonyEricsson e o Google ainda vão fazer conferências para falar de suas plataformas de desenvolvimento. Ainda vai haver uma premiação dos melhores games de celular.