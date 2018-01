O primeiro modelo do Milestone deve ganhar atualização para Android 2.2 (Froyo) no Brasil ainda neste trimestre — que termina daqui 16 dias — , mas ela ainda não tem data definida para começar a ser distribuída, disse a assessoria de imprensa da Motorola ao Link nesta quarta, 16.

Ontem (15) a empresa começou a distribuir a mesma atualização no Reino Unido, que também já estava disponível para o modelo equivalente dos Estados Unidos (que lá leva o nome de Droid), desde a metade do ano passado.

O Milestone foi lançado no Brasil no fim de 2009 como um dos primeiros modelos Android da empresa no País, após o sucesso do Droid que havia sido lançado nos Estados Unidos em outubro daquele ano.

No ano passado, a empresa lançou o Milestone 2, já com a versão Froyo do Android.