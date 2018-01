O Rockmelt, o navegador que agrega abas do Facebook, Twitter e feeds na mesma tela, lança agora sua versão para o iPhone. O browser pertence a Eric Vishria e recebeu apoio de fundador do Netscape, Marc Andreessen. O chamado “navegador social” deve levar os mesmos recursos do desktop para as plataformas móveis.

Entre eles, estão: a possibilidade de sincronizar a conta do Facebook – pode-se publicar conteúdo, ver as atualizações de amigos, curtir e comentar –; incluir feeds de diferentes contas do Twitter e RSS nas abas. O rápido mecanismo de buscas também deve continuar no aplicativo.

O navegador Rockmelt, baseado em Chromium (a plataforma do browser do Google), está disponível na App Store, a loja de aplicativos da Apple, aqui.

(O Link já falou sobre o Rockmelt, lembram-se?)