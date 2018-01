Brincando com o Nokia 6710 Navigator aqui no Link, fui ver como funciona o Google Buzz na nova versão 4.0 do Google Maps para celulares. A integração com o programa de mapas traz uma vantagem ao Buzz em relação ao Twitter.

Marcar um texto do Twitter no mapa não é fácil. Primeiro você precisa instalar aplicativos especiais, feitos por terceiros, e ainda tem de habilitar a geolocalização dos seus tweets nas configurações do site. É um trabalhão.

No Google Maps, com o Buzz, não. Já está tudo pronto. É só informar qual sua conta do Google, a senha e começar a “buzzar”. Tudo que você escreve é marcado automaticamente no mapa de acordo com a sua posição. Realmente muito fácil. O Google Maps ainda permite tirar fotos na hora e publicar a imagem no seu Buzz em segundos.

Para usar o Google Buzz, acesse o site do Google no celular (www.google.com), clique em “Mais” e vá em “Google Maps” para instalar o aplicativo. Ele é compatível com a maior parte dos celulares da Nokia com o sistema S60.

1 – Abra o Google Maps. Clique em Menu e Camadas

2 – Selecione a camada do Google Buzz

3 – Você verá os últimos textos publicados no timeline público do Google Buzz na região do mapa mostrada na tela

4 – Passe o “alvo” no centro o mapa sobre um dos balões do Buzz para expandi-lo

5 – Aperte # no celular para ver a lista dos últimos textos publicados no Buzz

6 – Para publicar um texto, vá em Menu e Adicionar Buzz.

7 – Escreva a mensagem que quiser e aperte “postar”

8 – Sua mensagem aparecerá marcada no mapa, no local aproximado de onde você está.

9 – Também é possível publicar fotos tiradas com o celular. Escreva uma mensagem e clique em “selecionar foto”

10 – Escolha se quer bater uma foto ou selecionar uma imagem já gravada no celular. Em seguida, publique o buzz.

11 – Em segundos, sua imagem está no Google Buzz.