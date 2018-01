Quantos sistemas operacionais já foram lançados? E qual é a duração média deles?

Esse ótimo infográfico da Asymco dá um bom panorama da vida útil de um sistema operacional móvel. O Palm, pioneiro, foi um dos mais longevos: durou 12 anos. Ele só perde para o Windows Mobile, que ficou no mercado por 13 anos.

Agora a corrida está concentrada em três deles: Android, iOS, do iPhone, e o Windows Phone, aposta da Microsoft e da Nokia. Tanto é que Stephen Elop, presidente da Nokia, disse que a fusão queria criar uma “corrida de três cavalos”, em referência aos maiores concorrentes do mercado.

No total já existiram 16 plataformas móveis no mercado. Dez delas continuam no mercado e três foram substituídas (o Windows Mobile, por exemplo, virou Windows Phone).