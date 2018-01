“Um dia qualquer pessoa poderá enviar e receber dinheiro, em qualquer moeda, para amigos, clientes ou fornecedores, em qualquer parte do mundo, e gastar este dinheiro livremente, sem se preocupar com as taxas de conversão entre moedas.” A afirmação acima é de Taavet Hinrikus, fundador da Transferwise, uma das fintechs que está revolucionando a forma de se enviar e receber dinheiro entre países (leia mais aqui).

Segundo Hinrikus, esta é a visão de uma conta sem fronteiras, multimoedas. E isto acaba de se tornar realidade com a conta recém lançada pela própria Transferwise, chamada de “borderless account”. Trata-se de um cartão de débito que pode armazenar diversas moedas, de diferentes países, e o usuário define, na hora de efetuar a despesa, em que moeda quer gastar. De alguma forma, isto já acontece hoje com os cartões de crédito internacionais. A diferença é que, neles, o usuário tem apenas uma moeda de pagamento, que é a moeda do país onde está a sua conta corrente. Os valores gastos em outras moedas são convertidos na data da compra ou na data de pagamento da fatura e são acrescidos de todas as taxas de conversão. No cartão da Transferwise, não há nenhuma taxa de conversão de moeda. Se o usuário tem dinheiro em euros e decide gastar em euros, ele debita apenas o valor gasto, sem adicionar qualquer taxa.

Entrando agora em seu sétimo ano de operação, a Transferwise transaciona atualmente cerca de 1,5 bilhão de libras todos os meses, o que representa cerca de 15% do volume do varejo do Reino Unido. Nada mal para uma startup que atua num dos mercados mais competitivos e maduros do mundo.