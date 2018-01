Cerca de 2,5 bilhões de pessoas, ou seja, mais ou menos metade da população adulta mundial, não possui conta em banco. Dentre as principais explicações para este fato, a mais evidente é que é inviável para os bancos atenderem esta parcela da população, pois a movimentação media que eles fariam não representaria uma operação lucrativa; mas existem outros motivos, como a distância física das grandes cidades e também a documentação exigida pelos bancos.

De alguns anos para cá, entretanto, esta realidade começou a mudar e as startups de fintech são grandes responsáveis por isso. A tecnologia usada a serviço das finanças tem permitido que pagamentos, cartões de crédito e débito, empréstimos e financiamentos e transferências de dinheiro cheguem a esta imensa parcela da população, de forma simples, com baixo custo e, cada vez mais, através dos celulares.

A M-Pesa é um exemplo: foi lançada em 2007 e hoje é usada por mais de 17 milhões de quenianos. Cerca de 25% do PIB do país passa pela empresa. Originalmente, o objetivo era permitir que pagamentos de pequenos empréstimos fossem feitos pelo celular. Porém, em pouco tempo, a empresa percebeu que poderia ser uma plataforma completa de pagamentos e transferência de dinheiro. A empresa conta com 40 mil agentes, que funcionam como se fossem caixas automáticos, para troca de crédito por dinheiro em espécie e vice-versa.

A Bitnation oferece um cartão de débito VISA ou Mastercard, que é carregado com bitcoins e pode ser usado em qualquer lugar que aceite as bandeiras acima, como se fosse um cartão de um banco. Pode ser usado inclusive para sacar dinheiro.

A DoPay foi criada para que pequenos empresários deixassem de pagar seus funcionários com envelopes de dinheiro e passassem a pagar com crédito em cartões de débito. A startup, acelerada pela Tech Stars, em conjunto com o Barclay’s, levantou que cerca de dois bilhões de pessoas no mundo têm emprego, porém não possuem contas bancárias. Com o aplicativo, o funcionário consegue ver onde tem um caixa automático próximo de onde ele está, assim como consultar o seu saldo e as despesas efetuadas no cartão.

Estes são alguns exemplos de startups de fintech que estão mudando a vida de milhões de pessoas no mundo, permitindo que elas tenham acesso a serviços financeiros básicos, trazendo melhoria na qualidade de vida para elas e ajudando a economia de diversos países.