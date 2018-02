A Forbes acaba de publicar a terceira edição da sua lista das 50 fintechs mais inovadoras no mercado norte-americano. Apesar de ser focado nos EUA, a lista inclui startups de outros países, desde que estejam atuando (e impactando) o mercado americano. São exatamente 6 empresas que compõem a lista das internacionais: Adyen, The Bitfury Group, Blockchain, Quand, Shapeshift e TransferWise.

O levantamento este ano ganhou uma nova subdivisão em 8 categorias:

Novos entrantes

Crédito

Investimentos

Pagamentos

Finanças Pessoais

Blockchain e Criptomoedas

Wall Street e Big Data

Imóveis e Finanças

Na lista deste ano, 44% das startups estão lá pela primeira vez, enquanto as demais (56%) já estavam no ano passado. Para cada empresa listada, a Forbes informa uma descrição do que ela faz, os nomes dos fundadores, os investidores e as rodadas de investimento, além de uma outra informação muito importante: que players a startup ameaça com seus produtos e serviços.

Vale a pena conferir a lista no link a seguir: https://www.forbes.com/sites/janetnovack/2018/02/13/the-forbes-fintech-50-for-2018/#42f561555820

Do ano passado para cá, nota-se um amadurecimento ainda maior nas fintechs listadas. Talvez reflexo de mais um ano de forte pressão nos investimentos. Segundo relatório da Accenture, em 2017 as fintechs receberam 18% a mais dos investidores, batendo a cifra de 27,4 bilhões de dólares. Em dois anos, são 43% de crescimento, o que mostra a consistência na tendência de crescimento do setor. O que nos leva a crer que em 2018 veremos mais novidades, melhorando a forma como lidamos com o dinheiro no nosso dia-a-dia.