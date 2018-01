Estima-se que a população desbancarizada no mundo gire em torno de dois bilhões de pessoas. Esta imensa parcela da população mundial praticamente não tem acesso a serviços financeiros seguros. Mas esta realidade está começando a mudar e um dos responsáveis por esta mudança é um projeto chamado Mobile Money (“Dinheiro móvel” em tradução livre), da GSMA. A GSMA é associação global que reune 800 operadoras de telecom e mais 250 empresas que produzem produtos e serviços para o setor de telefonia móvel. E o projeto é patrocinado por três fundações, entre elas a Bill & Melinda Gates e a Mastercard Foundation.

O programa consiste em trabalhar com operadoras de telefonia móvel e outros participantes da indústria para criar um ecossistema robusto de dinheiro móvel, fazendo com que ele se torne cada vez mais relevante e útil, de forma a garantir sua sustentabilidade. Outra frente do programa é suportar a criação de uma regulamentação que proteja o uso do dinheiro móvel nos países em que ele tem sido implantado.

O dinheiro móvel já está disponível hoje em 93 países, com 271 serviços diferentes, que possibilitam aos usuários fazer desde pagamentos de contas até transferência de recursos entre pessoas. Destes 93 países, mais de 50 já possuem uma regulamentação específica para estas transações. Os provedores dos serviços fazem atualmente mais de 30 milhões de transações por dia. Os maiores adeptos do sistema estão na parte sul da África, com 84 milhões de contas ativas, e no sul da Ásia, com 27 milhões de contas ativas. Das regiões em que menos de 20% da população tem acesso aos bancos, 85% delas já tem o dinheiro móvel. Só em 2015, foram feitas 250 milhões de transferências internacionais de recursos usando o dinheiro móvel, totalizando mais de U$600 bilhões. Isto representou um crescimento de 52% sobre o ano anterior, o que tornou a transferência internacional o serviço mais usado pelos adeptos do dinheiro móvel.

O volume total de transações em dinheiro móvel em 2015 já foi mais do dobro do que o PayPal registrou em suas operações. Em mais de 20 países, há mais contas de dinheiro móvel do que contas bancárias. Em alguns países africanos, 1 em cada 2 celulares tem uma conta de dinheiro móvel.

O relatório anual da GSMA é categórico em afirmar que o dinheiro móvel teve mais resultado na expansão dos serviços financeiros na última década do que os bancos tiveram no último século. E a julgar pela taxa de crescimento desta nova tecnologia, estamos diante de um fenômeno que poderá representar uma verdadeira reinvenção dos bancos.