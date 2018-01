Os seguros de automóveis têm passado por uma série de inovações no exterior, com a ajuda das startups especializadas no setor, chamado de InsurTech. As inovações estão ocorrendo basicamente em três frentes: a) plataformas, que podem servir para comparação de preços, seguros coletivos, e até outras modalidades de compartilhamento de prêmios; b) pagamento por uso, seja em quilometragem ou por quantidade de dias, incluindo microseguros; e c) o uso de análises de dados (analytics) para entender o comportamento, atitudes e estilo de vida do cliente, possibilitando assim seguros mais personalizadas. Hoje vou focar no último caso, destacando algumas startups que estão tendo incrível sucesso no mercado.

MyDrive

Startup inglesa, fundada em 2010, oferece produtos que permitem que as seguradoras possam monitorar a forma como o cliente dirige. O monitoramento pode ser feito por meio de três meios: aplicativo no celular, dispositivo instalado no veículo (na entrada OBD – padrão de indústria, todos os carros novos têm) ou uma touca a ser usada pelo motorista. Cada caso se aplica a um público específico. Claro que a touca é indicada para motoristas profissionais que percorrem longas distâncias, como os motoristas de caminhões e ônibus. Já o aplicativo, o método menos preciso, porém mais simples, é indicado para clientes que dirigem eventualmente. Independente do método usado, os motoristas podem ver em tempo real qual o seu score, ou seja, a sua pontuação em função de sua performance. O cálculo leva em consideração as freadas, aceleradas, curvas e velocidade em relação ao trânsito no local e aos limites da via. O objetivo é que a seguradora utilize estas informações para cobrar preços mais justos, incentivar a direção segura e econômica e ainda antecipar a necessidade de manutenção no veículo.

Zubie

Startup norte-americana, fundada em 2012, oferece um dispositivo, que é facilmente instalado no veículo e passa a informar: localização exata 24/7, diagnóstico dos principais indicadores da “saúde” do veículo, alertas em tempo real, análise da forma como o motorista está dirigindo e dicas de como melhorar. A empresa oferece dois dispositivos: um básico que é grátis e o usuário paga apenas uma taxa de U$99 por ano, pelo serviço. E outro que disponibiliza rede wifi no veículo, que custa U$99 (aparelho) e U$10/mês pelo serviço. Para empresas, eles oferecem planos diferentes.

TrueMotion

Startup norte-americana, que usa tecnologia de sensores avançados, big data e analytics pra aumentar a segurança na direção. A TrueMotion classifica os motoristas pela forma como dirigem e oferecem estes dados às seguradoras, para que elas ofereçam produtos com preços mais adequados ao risco que os clientes efetivamente representam. O aplicativo tem planos para a família, onde os membros conseguem ver a pontuação dos outros, além da localização em tempo real e dos trajetos percorridos. O sistema dá especial atenção ao item distração, que seus algoritmos são capazes de identificar com notável precisão.

Existem diversas outras startups fazendo coisas semelhantes, no mundo todo, inclusive algumas já no Brasil, porém com alcance limitado. O que nos dá uma boa indicação de que este é um caminho para termos seguros cada vez mais personalizados e com preços justos.