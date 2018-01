No Reino Unido, estima-se que um em cada dois clientes com financiamento imobiliário perdem cerca de 4 mil libras por ano, por não trocarem por contratos melhores ao longo da sua vigência, o que é algo relativamente comum na terra da Rainha. Considerando-se que há quase 15 milhões de pessoas comprando imóveis financiados por lá, estamos falando de um valor próximo a 30 bilhões de libras.

Foi de olho neste mercado que nasceu a Trussle , uma startup que funciona como uma consultoria de crédito imobiliário. Seja para uma pessoa que está comprando o seu imóvel ou para uma que já tenha um contrato de financiamento em andamento, a startup busca, entre milhares de opções, aquela que mais se adequa ao perfil do cliente e do imóvel financiado. Segundo a Trussle, existem hoje cerca de 11 mil opções diferentes de financiamento no mercado do Reino Unido, oferecidas pelos 90 provedores com que a startup trabalha.

A Trussle desenvolveu uma plataforma tecnológica capaz de analisar continuamente uma grande quantidade de dados e encontrar as opções mais adequadas para cada situação. Mas o serviço da empresa não acaba na recomendação. Após o aceite do usuário, ela passa a cuidar de toda a papelada, até o momento da assinatura final. A burocracia se torna algo quase que irrelevante, segundo os relatos dos clientes que já usaram e que estão disponíveis no site da empresa.

Até aqui tenho certeza de que você, caro leitor, já achou o serviço bem interessante. Mas a melhor notícia vem agora: tudo isso sai de graça para o cliente. No modelo de negócio da startup, a remuneração vem da instituição financeira que está dando o empréstimo, sob forma de comissão. Assim, o usuário não precisa pagar nada e ainda consegue economizar uma fatia significativa de seus gastos anuais. Melhor do que isso é difícil!