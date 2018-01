Um estudo da Universidade de Oxford apontou que, nos mercados maduros, existe uma correlação positiva entre a performance das ações na Bolsa e as boas práticas de sustentabilidade destas empresas. Segundo um relatório do banco norte-americano US Trust, 93% dosdizem que suas decisões de investimento são fortemente influenciadas pelo impacto social e ambiental das empresas. Ou seja, eles tendem a investir em ações de empresas que beneficiem as comunidades em que estão inseridas e o planeta como um todo. E, segundo a gigante de pesquisas Nielsen , 75% dos jovens da geração Y aceitam pagar mais caro por produtos de empresas comprometidas com o impacto social e ambiental.