Em abril de 2005, o Google adquiriu uma empresa chamada Urchin Software, que havia sido fundada por quatro engenheiros em 1995, entre eles Brett Crosby. A Urchin tinha um único produto, que era um sistema de análise de tráfego para websites, muito utilizado por vários provedores de internet na época. Anos depois de adquirir a empresa, o Google renomeou o produto e passou a chamá-lo de Google Analytics, atualmente um dos sistemas mais utilizados pelos desenvolvedores de websites.

Em 2014, Brett resolveu deixar o Google e partiu para uma nova empreitada. Junto com Brew Johnson, um veterano do meio imobiliário, criou a startup PeerStreet, uma espécie de crowdfunding de financiamento imobiliário. Funciona da seguinte forma: um usuário que tenha dinheiro para investir, mas quer algo mais rentável do que as baixas taxas da renda fixa e não está disposto a lidar com a volatilidade do mercado de ações, pode investir em financiamentos imobiliários. A PeerStreet seleciona originadores de financiamentos, avalia o risco do negócio, olhando os imóveis e os candidatos ao empréstimo individualmente, e faz uma classificação do risco. O investidor analisa o risco que deseja assumir, que, como sempre no mercado financeiro, estará diretamente relacionado aos ganhos, e faz a sua seleção. Ele pode investir a partir de 1 mil dólares, o que significa que ele pode diversificar sua carteira, investindo em financiamentos com diferentes graus de risco. O próprio site tem uma ferramenta de alocação, onde o usuário diz o que espera em termos de tempo e risco e o algoritmo sugere uma carteira com investimentos em diversos financiamentos.

No caso de não pagamento do financiamento, o PeerStreet não arca com o prejuízo, porém atua com todo o suporte jurídico para que o investidor receba o que tem de direito.

Em um ano, o PeerStreet já recebeu investimentos e emprestou U$150 milhões, até agora sem nenhum caso de inadimplência. Entre seus investidores anjo e advisors, a empresa tem nomes de peso, como Adam Nesh, CEO da Wealthfront, Chris Warmuth, CEO do City National Bank, e Hardeep Walia, CEO e fundador do Motif.

No Brasil, um negócio como o PeerStreet não é permitido pela legislação, por não ter uma instituição financeira intermediando a operação. Porém, serve de inspiração para que empreendedores possam pensar em negócios alternativos. Os órgãos reguladores no Brasil são sempre receptivos a novos modelos de negócio e estão cada vez mais conectados ao mundo digital e atentos ao que a tecnologia pode trazer de novas soluções para o mercado, desde que com segurança para o sistema e com mecanismos de proteção ao consumidor final.