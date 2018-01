O mercado de fintechs no Brasil continua crescendo em ritmo acelerado. O Finnovation acaba de publicar o último Mapa de Fintechs do país, onde aparecem 309 empresas atuando.

Segundo o Startse , no ano de 2016 as fintechs brasileiras receberam cerca de 160 milhões de dólares em investimentos, o que nos coloca entre os 10 maiores mercados no mundo. As razões apontadas para isso são recorrentes nos debates em eventos do setor: alta concentração bancária, grande mercado consumidor, alta taxa de desbancarizados, margens de lucro altas e baixa satisfação com os serviços prestados.

A área que concentra o maior número de fintechs é a de Pagamentos. São 86 fintechs neste segmento, representando 28% deste mercado. Em seguida, vêm as startups de Gestão Financeira Empresarial, seguindo a tendência global de fortalecimento do segmento b2b (business to business). Atualmente já são 58 nesta área, o que significa 19% do total. Logo atrás, vem o grupo das fintechs de Crédito, um setor que continua crescendo e que tende a ganhar força com a nova regulamentação de p2p lending, do Bacen. São 38 startups ajudando a reduzir os spreads, redesenhando os motores de crédito e risco e melhorando a experiência do usuário.

Guia Bolso, Creditas e Nos últimos doze meses, o crescimento do número de fintechs foi de 41%, saltando de 219 para 309. Esta taxa seria de 55%, se 30 delas não tivessem fechado as portas no período. Algumas delas, como Nubank Magnetis , já atingiram um tamanho suficiente para causar impacto na vida de milhões de pessoas. E já provocam reações interessantes dos grandes bancos, como a compra da XP pelo Itaú, a criação do Next pelo Bradesco e a abertura de APIs pelo Banco do Brasil. É o mercado se transformando, na direção de melhores serviços e menores custos para os usuários finais.