Foi-se o tempo em que tínhamos os nossos cofrinhos em que, ao chegarmos em casa, depositávamos moedas que havíamos recebido de troco ao longo do dia. Lembro que, quando era criança, adorava ir ao banco, depois de vários meses enchendo quase que diariamente o cofrinho, para contar quanto havia juntado. O mais importante daquele hábito era construir a associação de que pequenos valores, guardados de forma sistemática, poderiam significar quantias relevantes com o passar do tempo.

Pesquisas mostram que a geração dos millennials tem maior dificuldade para poupar do que as gerações anteriores. Há muitas explicações possíveis para isso e para cada motivo há ideias para superá-los. Mas dificilmente uma ideia será mais eficaz junto a este público do que um serviço que use inteligência artificial para automatizar o ato de poupar.

Pois é isto que faz a startup norte-americana Digit , que atualmente ajuda seus usuários a pouparem mais de U$25 milhões por mês. Funciona da seguinte forma: o usuário autoriza a Digit a acessar sua conta bancária. A partir daí, o sistema começa a coletar dados da conta e a analisar as suas movimentações. Quando o sistema entende que pode retirar uma pequena quantia, que não vai fazer falta ao correntista, ele transfere este valor para uma conta investimento, que aplica o dinheiro automaticamente num fundo de investimento.

Os valores retirados da conta são pequenos, entre U$1 e U$50, mas mesmo assim a Digit se compromete a ressarcir o usuário caso ele entre no limite do cheque especial – e pague juros e outras taxas por isso, em função de uma transferência feita pela empresa. Segundo o CEO Ethan Block, isto nunca aconteceu, o que mostra que o sistema é eficiente e funciona como se espera.