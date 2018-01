No final dos anos 2000, James Beshara trabalhava como cobrador de microempréstimos na África do Sul. Vendo, por um lado, a dificuldade das pessoas em pagarem suas dívidas individualmente e, por outro, o potencial que as comunidades tinham de se autofinanciar, criou uma ONG chamada Dvelo.org, que usava o conceito de garantias colaterais sociais (em grupos ou comunidades). Aos poucos os usuários da empresa enxergaram um novo uso para o modelo criado, que não era apenas para ações com fins sociais e humanitários: ele também poderia ser usado para a viabilização de festas, eventos, presentes e tantos outros.

Foi assim que, em 2011, a Dvelo se transformou em Crowdtilt e, meses depois, passou no rigoroso processo de seleção Y Combinator , uma das mais concorridas aceleradoras do Vale do Silício. Em maio de 2012, recebeu seu primeiro aporte de alguns fundos de Venture Capital locais. Um ano depois, recebeu novo investimento, de um dos mais renomados fundos norte-americanos, o Andreessen Horowitz , e seis meses depois, mais uma rodada com novos investidores. Em julho de 2014, a plataforma passou a adotar a marca Tilt

Mas o que o Tilt tem de diferente em relação a outras plataformas de crowdfunding? Enquanto a maioria das plataformas do segmento focam na viabilização de empresas, produtos ou grandes eventos, o Tilt foi criado para tornar possível pequenos acontecimentos, mais corriqueiros, como fazer uma festa surpresa para um amigo ou uma viagem em grupo. Acaba servindo também para causas maiores, como por exemplo, a construção de uma escola de ensino fundamental para uma comunidade na Índia, o que foi um motivo de muito orgulho e gerou enorme repercussão na mídia para a empresa.