Nos Estados Unidos, todo consumidor com uma conta bancária, um cartão de crédito ou um financiamento tem um credit score, que é uma pontuação que indica a sua capacidade de pagar qualquer valor que tomar emprestado. O credit score é calculado por várias empresas, mas três players dominam este mercado: Equifax, Experian e TransUnion. Estas empresas cobram para que qualquer indivíduo possa acompanhar o seu credit score e os valores começam em cerca de U$15 por mês. Numa economia como a norte-americana, em que imóveis e automóveis geralmente não são comprados, são “alugados” por meio de operações de leasing, o credit score é algo que é acompanhado com muita atenção.

Em 2007, uma startup começou a sacudir este mercado. A Credit Karma foi fundada com objetivo de ajudar seus usuários a fazer uma melhor gestão do seu dinheiro, a partir da análise de seus relatórios de credit score. A lógica é simples: a startup fornece gratuitamente os relatórios de credit score de seus usuários e, com base nas informações ali encontradas, permite que provedores de serviços financeiros anunciem seus produtos diretamente a eles. Por exemplo, a Credit Karma informa a uma instituição financeira X que um determinado cliente paga uma determinada taxa no crédito rotativo de seu cartão de crédito. Assim, se esta instituição oferecer uma taxa menor tem grande chance de conquistar o cliente. E para fornecer esta informação, a Credit Karma cobra um valor da instituição financeira. Assim, para o usuário final o serviço é sempre gratuito e ele ainda recebe ofertas de produtos que são garantidamente vantajosas.

A Credit Karma é um dos unicórnios (startups que valem mais de 1 bilhão de dólares) mais aclamados pela mídia especializada, bateu recentemente o número de 60 milhões de usuários e já superou 500 milhões de dólares de faturamento. Com mais de 600 funcionários em sua sede no Vale do Silício, a Credit Karma segue com sua cultura inovadora, lançando produtos diferenciados, como o robô que ajuda o usuário a preencher o seu imposto de renda. A cada inovação, ela aumenta o engajamento de seus usuários e conquista novos adeptos dispostos a melhorar sua vida financeira.