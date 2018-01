É comum vermos usuários que possuem vários cartões de crédito/débito enfrentarem dois problemas: ao andar com todos eles na carteira aumentam o risco de perda ou roubo e, pelo fato das informações sobre as despesas ficarem em diferentes locais, perdem o controle sobre os gastos totais.

Foi para resolver estes dois problemas que surgiu a startup britânica Curve. Ao se cadastrar no aplicativo, o usuário recebe um cartão da bandeira Mastercard. Após receber o cartão, ele é convidado a tirar fotos de todos os seus cartões (crédito e débito). O passo seguinte é escolher qual é o seu cartão de preferência naquele momento. A partir daí, o usuário só precisa sair de casa com um cartão, o da Curve. Todas as despesas realizadas com ele serão debitadas no cartão selecionado no aplicativo. Se o usuário quiser utilizar um outro cartão, basta selecioná-lo no aplicativo. Tudo de forma muito simples e intuitiva. É como se fosse selecionar a impressora na qual se quer imprimir um documento.

Todas as despesas realizadas com o cartão Curve são classificadas e ficam disponíveis para consulta no aplicativo em tempo real. Assim, o usuário passa a ter um controle muito mais efetivo sobre as despesas realizadas, sabendo exatamente quanto gastou em cada cartão, podendo totalizar de diversas formas: por cartão, por categoria de despesas (restaurantes, por exemplo) ou simplesmente acompanhar o total geral.

Recentemente, a Curve lançou um programa de fidelidade que é capaz de dar benefícios maiores do que os cartões individualmente, em função do volume de compras. Assim, basta o usuário informar no aplicativo que deseja direcionar os pontos das compras para o programa da Curve e passará a ter acesso imediato aos benefícios.

A startup cobra 35 libras para abrir a conta, o que inclui a emissão do cartão de crédito. Em menos de dois anos, já captou em investimentos mais de 2 milhões de dólares e tem entres seus investidores o fundador da Transferwise, o CEO do Tandem Bank e executivos que desenvolveram a Google Wallet. Está aí um modelo de carteira virtual simples e que traz uma motivação concreta para utilizá-la.